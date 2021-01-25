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25.01.2021 - 10:51 |

Son dakika... Türkiye'nin güncel aşı haritası erişime açıldı! Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

Gelen son dakika haberine göre; Ülkemizde günde kaç aşı yapıldığı, hangi şehirde ne kadar aşı yapıldığı ve Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Son dakika... Türkiye'nin güncel aşı haritası erişime açıldı! Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

EN FAZLA AŞI İSTANBUL'DA YAPILDI

Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşkının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.

Son dakika... Türkiyenin güncel aşı haritası erişime açıldı Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" demişti.

Son dakika... Türkiyenin güncel aşı haritası erişime açıldı Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

Son dakika... Türkiyenin güncel aşı haritası erişime açıldı Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 milyon 250 bini geçti.

Son dakika... Türkiyenin güncel aşı haritası erişime açıldı Sağlık Bakanlığı sitesinden takip edilebilecek

ÇİN'DEN İKİNCİ PARTİ AŞI GELDİ

Bu sabah saatlerinde koronavirüs aşısının ikinci partisi Çin'den İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.

Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.

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