Son dakika... Esenyurt'taki Miss Uganda yarışması güzeli konuştu: 'Bizim için önemli'

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Miss Uganda güzellik yarışmasının tarafları Sabah'tan Yunus Emre Kavak ve Emir Somer'e konuştu. Mekan sahibi Murat Kurt, "Çıkan haberler bizi yıprattı, kapattık. Devletimiz ne zaman aç derse o zaman açarız" derken, organizatör DJ Blackk Beat ise 6 yıldır yapılan yarışmanın gelecek yıl da düzenleneceğini söyledi.

'ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI'

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak düzenlenen güzellik yarışmasının izi sürüldü, tarafları dinledi. Geçen hafta sonu düzenlenen Miss Uganda Turkey 2020 yarışmasının düzenlendiği Black Lounge adlı mekan, Esenyurt ilçesinde Afrikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı Koza Mahallesi'nde bulunuyor.

Mekan sahibi Murat Kurt, bu yıl ikinci kez koronavirüs denetimine takıldıklarını söyledi. Mekanda yarışmanın değil sadece ödül töreninin düzenlendiğine ısrarla vurgu yapan Murat Kurt, "Pandemi sürecinde açılan 4 aylık bir işletmeyiz. Tam kapasite henüz hiç çalışamadık.

Her türlü evrakımız tam. 25 Ekim'deki polis baskınında ise 32 bin lira ceza yedik. 15 gün kapalı kalmıştık. 50 kişi bizimle birlikte çalışıyor. Burası da bir ekmek kapısı....

Buraya sadece siyahî olanlar girebiliyor. Diğerlerine özel bir yasak yok ancak müzik tarzları çok farklı olduğu için bir daha gelmiyor" dedi. Murat Kurt şöyle devam etti: "O gün bir grup geldi ve bize daha önceden düzenledikleri güzellik yarışmasının ödül törenini yapacaklarını söylediler.

Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve saat 20.00 gibi organizasyon başladı. 1.5 saat içinde de bitti. Dereceye girenlere ödül verildi ve etkinlik tamamlandı. Şu an iş yerimizi kapattık. Bir eksiğimiz, bir sorunumuz yok ancak çıkan haberler bizi yıprattı. Bu yüzden devletimiz bize açabilirsin diyene kadar kapalı tutacağız..."

SOSYAL MEDYA GRUPLARI VAR

Bölgedeki izlenimlere göre, Ugandalılar'ın ve diğer Afrikalılar'ın kendi aralarında pekçok sosyal medya grupları var ve bu tarz organizasyonlarda bir araya kolayca gelebiliyorlar.

Kimi öğrenci, kimi rehber, kimisi inşaat işçisi olan binlerce Afrikalı'nın yaşadığı mahalleye birbirilerinin teşvikiyle geldikleri öğrenildi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Yarışmada birinci seçilen Debrah Kemigisha ise şu açıklamalarda bulundu: "Yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum. Tüm arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Bu organizasyon bizim için çok önemli ve güzel. Türkiye'yi çok seviyorum..."