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12.06.2020 - 11:40 | | İHA

Son dakika... Eşi eve berber çağırdı, corona'dan hayatını kaybetti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift korona virüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Son dakika... Eşi eve berber çağırdı, corona'dan hayatını kaybetti!

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapandı. İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.'de korona virüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.'ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı. M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.

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