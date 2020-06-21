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21.06.2020 - 13:49 | | DHA

Son dakika... Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 3 gözaltı!

Kütahya’nın Simav ilçesinde kendi aralarında nişan düzenleyip, düğün ihtiyaçları bahanesiyle 7 bin 500 TL'sini aldıkları H.S.'yi dolandıran 3 kişi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Son dakika... Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 3 gözaltı!

Simav'da yaşayan H.S., Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki eski dostu E.B ve K.B.'ye telefonla uzun süren yalnızlığının ardından evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine E.B. ve K.B., Azeri uyruklu S.N. ile birlikte geçen 13 Haziran'da Simav'a geldi. İkili, H.S ile buluşarak onu yanlarında getirdikleri S.N. ile tanıştırdı. Kısa bir süre sonra Simavlı H.S. ile Azeri uyruklu S.N. anlaşıp, evlenmeye karar verdi. Taraflar kendi aralarında nişan yaptı.

H.S. nişanın ardından düğün ihtiyaçları için kendilerini tanıştıran iki arkadaşına toplam 7 bin 500 TL para verdi. Parayı alan E.B. ve K.B., S.N.'yi de yanlarına alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan H.S. polise şikayetçi oldu. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi, polis tarafından dün akşam saatlerinde Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yakalanıp, Simav'a getirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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