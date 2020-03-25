Son dakika | Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemizin bütün insanı, bir virüs dünyayı tehdit ediyor.

Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.

Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.

Durumu kabullenmemiz zor değil. Corona virüs karşısında biz irade sahibiyiz.

Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan kılavuzdur. Uygulama bize bağlıdır.

Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadele devletimiz güçlüdür.

Ülkemin sevgili gençleri sizlere sesleniyorum. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır.

Risk altına giriyorsunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz.

Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin.

Bu günler kendinize yatırım olsun.

Yaşı bana yakın olanlara ve benden büyüklere bir şey söyleyeceğim. Virüs yaş ayrımı yapmıyor, farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak tedavi olmadığı kadar zor olacaktır.

Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretlerine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız.

Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.

Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin, derslerinden arkadaşlarından geri kalmasınlar.

Okullara verilen ara uzatılacak, sayın bakanım birazdan söylemiş olacak.

Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz, unutmayın hayat eve sığar.

Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, vaka sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız.

Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum.6 5 ve 60 yaşında iki hastamız iyileşerek taburcu oldu

Yoğun bakım şartlarında olan hastalarının da iyileşme durumunda olduğunu söylemek istiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Çocukların sağlığı bizim için birinci nokta. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz.

Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Eğitimde eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımızın müsretih olmasını isterim.

Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz. Gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin.

Önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacını doğurdu. 30 Nisan tarihine kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

SORU CEVAP

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

Ziya Selçuk: Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerin ücretini alma konusunda. Bu zaman dilimlerinde de derslerimizin ücretli öğretmenlerin girmesi söz konusu olacak.

Fahrettin Koca: Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin OHAL'ini uygulamasını önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nda bugün konuştuğumuz kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas sağlanabilir bu anlamda da çalışma yapılıyor olacak.

Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakaları ayırıyoruz. Orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili değil. İl bazında var biz il bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Biz zaten bunu biliyoruz. Bunu da benzer tabloda olduğu gibi günlük yayınlamış olacağız.

SINAV GİRİŞ TARİHLERİ ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk: Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryolarımız var. bu anlamda sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi buradaki bilimsel kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Önemli olan bizim çocuklarımızın streslerini en asgari düzeye indirecek tedbirleri almaktır.

Fahrettin Koca: Özellikle hem kara hem havayolunda uçakta hangi düzende oturulması gerektiğine dair otobüste kısıtlama getirilmiş oldu.

ÇİN'DEN ALINAN İLAÇLAR

Fahrettin Koca: