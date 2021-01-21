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21.01.2021 - 10:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma!

Gelen son dakika haberine göre; Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişimi gerçekleşti. Komandoların anında karşılık vermesi sonucu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma!

MSB'den yapılan açıklamada, 'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi' denildi.

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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