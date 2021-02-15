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15.02.2021 - 12:35 |

Son Dakika... Gara'daki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dikkat çeken detaylar!

Gelen son dakika haberine göre; 10 Şubatta başlayan ve yaklaşık 4 gün süren Türkiye'nin gündemindeki Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. Toplamda 53 terörist etkisiz hale getirilirken terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 silahsız görevli de şehit edildi. Peki şimdi bölgede ne olacak? İşte Pençe Kartal-2 Harekatı'nın detayları...

Son Dakika... Gara'daki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dikkat çeken detaylar!

Kuzey Irak Gara bölgesine yönelik operasyon tamamlandı. Bir süredir İHA'lar bölgedeki tesis, mağara ve teröristlerin hareketlerini izliyordu. Bir yandan da teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların modelleri çıkarıldı. Operasyona katılacak birliker bu modeller üzerine çalışmaya başladı. Hazırlıklar tamamlanınca operasyon düğmesine basıldı.

Son Dakika... Garadaki Pençe Kartal-2 Harekatında dikkat çeken detaylar

10 Şubat'ta saat 02.55'te 41 savaş uçağının 50'den fazla hedefi aynı anda imha etmesiyle başladı harekat. Özel kuvvetler personeli bölgeye indirildi. 75 km. genişliğinde ve 25 km. derinliğindeki bir alan kontrol altına alınmaya başlandı. Teröristlerle yaşanan ilk temasta 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Buna karşın terör örgütü PKK'ya da ağır darbe vuruldu. Operasyon sonunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in brifing verdiği haritaya ait olduğu mağaraya ulaşıldı.

13 silahsız görevlinin esir tutulduğu mağara kıskaca alındı. Mağaradan kaçmaya çalışan 2 terörist sağ ele geçirildi. İçeride 8 teröristin daha olduğu öğrenildi.

Son Dakika... Garadaki Pençe Kartal-2 Harekatında dikkat çeken detaylar

(3 tane giriş, 9 odası ve 7 tane demir kapıdan oluşan mağara)

Mağaraya sürünerek ya da eğilerek girilebiliyordu. Zig zaglı yolları ve korunaklı yapılarıyla dikkat çeken mağara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından biliniyor hatta Harekat Merkezi'nde brifing veriliyordu. Bu da Türkiye'nin elindeki istihbaratı ve elindeki bilginin önemini gösteriyordu.

Yoğun çatışmalar sonucunda mağaraya girildi. PKK'nın görevlileri şehit ettiği görüldü. 13 ilahsız görevlinin naaşlarına ulaşıldı. Teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI

Hava harekatını müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonunun başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır.

MSB FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı silahsız görevlilerin şehit edildiği mağara ele geçirilen silahların fotoğraflarını da paylaştı. Keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve mühimmatları bulundu.

Son Dakika... Garadaki Pençe Kartal-2 Harekatında dikkat çeken detaylar

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Edinilen bilgilere göre; asker Gara'ya konuşlanmadı. Bölge izlenmeye devam edilecek. Hareket görüldüğü an teröristler vurulacak.

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