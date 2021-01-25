Son dakika... Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

Afrika’da Nijerya açıklarında silahlı deniz korsanlarının saldırısına uğrayan Liberya bayraklı “M/V Mozart” isimli gemiden kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili endişeli bekleyiş devam ediyor. Karadan 170 km açıkta meydana gelen saldırıda, korsanların hızlı botlarına destek veren bir ana akaryakıt gemisi kullandığı ve saldırı sırasında geminin panik odasına saklanan mürettebata ulaşmak için yedi saat metal kesme makinesiyle kapıyı kesmek için uğraştıkları öğrenildi. Kaçırılan denizcilerin bölgede tropik ormanlarla çevrili Bayesla eyaletine götürüldüğü tahmin ediliyor. Yardım çağrısı yapan gemiye saatlerce askeri güçlerin gelmemesi dikkat çekerken, korsanların silah kullanması olayın ciddiyetini ortaya koydu.

4 deniz haydutu

“Mozart” isimli konteyner gemisine önceki gün baskın yapan silahlı korsanlar, bir Azeri denizciyi öldürdü. Aralarında kaptanın da bulunduğu 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini de Gine Körfezi’ne çekti. Somalili deniz korsanlarının aksine silah kullanmaktan çekinmeyen korsanların saldırısının detaylarına Milliyet ulaştı. Nijerya’nın Lagos limanından çıktıktan sonra istikametini hemen güneye çevirmek yerine güvenlik gereği batıya doğru giderek karadan uzaklaşan Mozart isimli gemiye çıkan deniz haydutlarının 4 kişi olduğu sanılıyor. Hızlı botların gidebileceği mesafenin çok ötesindeki Mozart’a açık denizde bekleyen ana gemi ya da yakıt ikmal gemisi desteğiyle ulaştığı öğrenilen korsanların, yöntem değiştirdiği görüldü. Karaya ulaşmak için tekrar 100 deniz mili gitmek zorunda olan deniz haydutlarının yakıt ikmalinin ardından denizcileri götürdüğü düşünülüyor.

Kurşun yağdırdılar

23 Ocak sabahı saat 06.00 sıralarında korsanların gemiye doğru hızlı botlarla geldiğini gören kaptan Mustafa Kaya’nın uyarısıyla geminin tüm mürettebatının kendilerini makine dairesinin yeke kısmındaki ‘panik odası’na kilitlediği öğrenildi. Gemiye çıkan korsanların ‘Citadel’ adlı korunaklı bölgeyi bulduktan sonra fidye amacıyla kaçırmak istedikleri gemicilere ulaşmak için demir kesme makinesi kullandıkları belirlenirken, jet taşı tabir edilen makineyle açılan delikten kapıyı kırmayı başardıkları ve hemen silah kullandıkları öğrenildi. Korunaklı kapıyı kesmek için 6-7 saat uğraşan korsanların panik odasındaki 19 kişiye kurşun yağdırdığı ve o sırada da geminin ikinci çarkçısı Azeri Farman İsmayilov’u öldürdükleri ortaya çıktı. Korsanların daha sonra mürettebatı darp ettiği ve üç mürettebatı gemide bırakarak 15 Türk denizciyle gemiden ayrıldığı öğrenildi. Saldırı sonrasında gemide kalan başçarkçı Süha Tatlıgil’in panik odasında gizlendiği, 4’üncü kaptan Furkan Yaren ile makine yağcısı Gökhan Lale’nin de yaralı olduğu için bırakıldığı öğrenildi. Korsanların geminin yerinin tespit edilmemesi için tüm seyir cihazlarının kablolarını koparttığı böylece zaman kazanmak istedikleri belirlendi.

‘Kör seyir yapıyorum’

Medyada paylaşılan ve geminin 4’üncü kaptanı Furkan Yaren’e ait olduğu belirtilen ses kaydında, Yaren’in “Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi” ifadeleri yer aldı. Üstteki fotoğrafta mürettebat görülüyor.

Kaçırılan Türk denizciler

Nijerya’nın Bayelsa bölgesinde silahlı terör örgütü Nijer Deltası Yenilmezler’i bulunuyor. Bölgedeki petrol tesislerine saldıran grup dışında da pek çok yasadışı örgüt eylemlerini sürdürüyor. Korsanlar geminin kaptanı Mustafa Kaya, İkinci Kaptan Melih Çetin, Üçüncü Kaptan Doğancan Cengil, Üçüncü Mühendis Yasin Alper Şeker, Elektrik Zabiti Gökhan Burhan, Güverte Reisi Vedat Aksan, gemiciler Erdi Erman, Halil Gülçür, Ünsal Dilsiz, Adil Alkan, İlyas Baş, Mesut Meral, yağcı Bahadır Yeşilalan, aşçı Mustafa Benklioğlu ve stajer gemici Hamza Orhan’ı kaçırdı.

‘Birkaç güne kadar fidye isterler’

Afrika’daki Gine Körfezi’nde 2020 yılında 140’dan fazla deniz haydutluğu meydana geldiğini söyleyen tecrübeli deniz hukuku avukatı Selçuk Esenyel, tek amaçları insan hayatı üzerinden fidye almak olan haydutların silah kullanmasını ‘yöntem değişikliği’ olarak yorumladı. Temmuz 2019’da rehin alınan Paksoy 1 gemisi mürettebatının kurtarılmasını sağlayan görüşmeleri yapan Esenyel, “Gine Körfezi’nde geçtiğimiz hafta Hollanda bayraklı bir Polonya gemisinden 8 mürettebat kaçırıldı. Onu takip ederken, Türk mürettebatın başına da aynısı geldi. Yakıt ikmali yapmadan ya da ana gemi kullanmadan bu kadar rahat hareket edemezler. Paksoy 1 olayında da yakıt ikmali yapıldığını öğrendik. Bu yardımcı gemilerin yok edilmesi gerekli. Birkaç güne kadar fidye istemek için şirketle irtibat kuracaklardır. Öncelikle herkesin sakin olması, sükunet içinde beklemeleri gerekli” dedi.

‘Tek istedikleri para’

Deniz haydutlarının 15 Türk’ü Nijerya’nın sık tropik ormanlarla çevrili ve güvenlik zafiyetinin büyük olduğu Bayelsa eyaletine götürdüğünün tahmin edildiğini söyleyen Esenyel, “Bölgede Türk gemilerine ufak çapta saldırılar olmuştu. Şirket ile irtibattayım. İngiltere’deki yönetim ofisi de çalışıyor, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Deniz haydutları fidye için arayana kadar sakinlikle beklemek, panik yapmamak esastır. Her yerde gözlemcileri var. Ağaç örtüsüyle kaplı, güvenliğin olmadığı ve halen kabilelerin bulunduğu Bayelsa bölgesinde ıssız bir yere götürüleceklerini tahmin ediyoruz. Korsanların tek isteği para. Hayatlarına zarar vermek istemeyeceklerdir. Bu olayda silah kullanmaları ve panik odasını saatlerce zorlamaları yöntem değiştirdiklerini gösteriyor” dedi.