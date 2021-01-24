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milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Resmen açıklandı! Saat 11.00'de kabus bitti

Son dakika haberlere göre, Reuters haber ajansının geçtiği sıradan bir haberden 10 gün sonra Türk gemisi saldırıya uğradı, kendilerini güvenli bir alana kilitleyen mürettebat ağır silahlı korsanlara karşı altı saat boyunca direndi. Bir mürettebatı öldüren korsanlar, 15'ini yanlarına alıp kaçtı. Saldırıya uğrayan gemi sadece radarla ilerleyerek Gabon'daki Port-Gentil Limanı'na yanaştı.

milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
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Uluslararası haber ajansı Reuters, 13 Ocak tarihinde gözlerden kaçan ve hiç kimsenin dikkatini bile çekmeyen bir haber servis etti. Nijerya'nın Lagos kentinden geçilen haberde, Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarında rehin alınanların 2020'de rekor kırdığı belirtiliyordu.

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Reuters'ın haberine göre, 2020 yılında 22 ayrı baskının gerçekleştiği Batı Afrika kıyılarında 130 denizci rehin alındı. Uluslurarası Denizcilik Bürosu, bu rakamın 2019 yılında 121 olduğunu belirtiyor.

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Gine Körfezi'ndeki silahlı soygunlar da geçen yıl artış gösterdi, 162'den 195'e çıktı. Uluslararası Denizcilik Bürosu direktörü Michael Howlett, "Son istitastikler korsanların çok daha fazla saldırı yapabileleceğini gösteriyor" dedi.

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Reuters'ın haberinden tam 10 gün sonra, 23 Ocak tarihinde Gine Körfezi'nde seyreden M/V Mozart isisimli Türk gemisi ağır silahlı korsanların saldırısına uğradı.

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İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, saldırı sırasında Gine Körfezi'ndeki Sao Tome adasının 100 deniz mili açığındaydı.

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Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine doğru giden gemi kaçırıldı. 19 mürettebattan 15'ini rehin alan korsanlar, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'u ise öldürdü.

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Gemide bırakılan üç kişi ise aracı Gabon'un Port-Gentil Limanı'na götürmeye çalışıyor. Geminin dördüncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydı, Twitter'da yayınlandı:

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"Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi."

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Güçlükle ilerleyen geminin üç personelle Port-Gentil Limanı'na ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi" dedi.

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Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız ise, M/V Mozart'ın limana demirlemesiyle birlikte botlarla gemiye gideceklerini söyledi.

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Denizcilik Trafiği isimli sitede, M/V Mozart'ın kaydedilen son konumu Lagos açıkları ve tarih 22 Ocak 2021, saat 16.39.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gemideki denizcilerin kendilerini güvenli bir alana kilitleyerek altı saat boyunca korsanlara direndiğini bildiriyor.

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Saldırı haberi Ankara'ya ulaşır ulaşmaz Türkiye tüm gücüyle harekete geçti, bölgedeki tüm büyükelçilikler seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geminin dördüncü kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da gemiyi halihazırda kullanan Kaptan Yaren'le konuştu, ayrıca Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u arayarak mühendis Ferman İsmailov için baş sağlığı diledi.

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Nijerya, Gine, Togo, Gana, Benin ve Kamerun kıyılarını kapsayan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli denizlerinden biri. 888 bin kilometrakerelik körfezdeki saldırıların çoğu Nijerya kıyılarından gerçekleşiyor.

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CNN TÜRK yayınına canlı bağlanan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, şu açıklamaları yaptı: "Somali Aden Körfezi'ndeki korsanlardan en önemli fark, buradakiler insan öldürmekten çekinmiyorlar. Buradakiler soygun yapıp paralarını alıp buna itiraz eden olursa da öldürüyorlar. Fakat diğer gemiye çıkıp son yıllarda en çok bu yaptıklarının olduğunu anlıyorum. Dün IMB'nin raporlarını okudum. Geliyorlar, gemiden çıkıyorlar. Gemiden 10-15 kişi koyuyorlar. Götürüyorlar ve fidye istiyorlar. Geminin başına ne gelirse gelsin. Yükü ne olursa olsun. Hiç önemli değil."

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Haziran 2019'da 10 Türk denizci yine Nijerya kıyılarındaki korsan saldırısında rehin alınmış ve bir ay sonra serbest bırakılmışlardı.

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