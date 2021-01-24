milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Resmen açıklandı! Saat 11.00'de kabus bitti
Son dakika haberlere göre, Reuters haber ajansının geçtiği sıradan bir haberden 10 gün sonra Türk gemisi saldırıya uğradı, kendilerini güvenli bir alana kilitleyen mürettebat ağır silahlı korsanlara karşı altı saat boyunca direndi. Bir mürettebatı öldüren korsanlar, 15'ini yanlarına alıp kaçtı. Saldırıya uğrayan gemi sadece radarla ilerleyerek Gabon'daki Port-Gentil Limanı'na yanaştı.
milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 12:19 • Son Güncelleme:
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Uluslararası haber ajansı Reuters, 13 Ocak tarihinde gözlerden kaçan ve hiç kimsenin dikkatini bile çekmeyen bir haber servis etti. Nijerya'nın Lagos kentinden geçilen haberde, Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarında rehin alınanların 2020'de rekor kırdığı belirtiliyordu.
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