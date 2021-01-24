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24.01.2021 - 22:25 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi korsan saldırısına uğrayan geminin mürettebatıyla görüştü

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisinin mürettebatıyla görüştü.

Büyükelçi Kaygısız Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gabon'un Gentil Limanı'na demirleyen geminin mürettebatıyla fotoğraf paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geminin saat 11.00'de Gentil Limanı'na demirlediğini duyurmuştu.

Büyükelçi Kaygısız, ilk olarak saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu gemi görevlisinin cenazesinin nakil işlemlerini tamamlayacaklarını belirtmişti.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

 

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