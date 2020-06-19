Son dakika! GÃ¶renler hayretler iÃ§erisinden kaldÄ±! Kars'ta hortum...

Kars-Erzurum Ã‡evreyolu Ã¼zerinde bulunan Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda hortum Ã§Ä±ktÄ±. OrtalÄ±k tozla kaplanÄ±rken, bazÄ± iÅŸ yerlerlerinin Ã§atÄ±larÄ±nÄ± uÃ§uran hortumu gÃ¶ren vatandaÅŸlar, bÃ¼yÃ¼k korku yaÅŸadÄ±.

Cep telefonuyla hortumu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen Mehmet Ã–zmen, "Ã‡ok korkunÃ§tu. Yerden yÃ¼kselen hortum gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde bulutlarla birleÅŸti. OrtalÄ±ÄŸÄ± kara bulutlar kapladÄ±. Hortum gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yettiÄŸi her ÅŸeyi metrelerce havaya savurdu. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r can kaybÄ± veya yaralanma yok" diye konuÅŸtu.

KORKUTAN HORTUM

Adana kent merkezinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte denize kÄ±yÄ±sÄ± olan YumurtalÄ±k ilÃ§esinde hortum oluÅŸtu. Ã–ÄŸle saatlerinde deniz Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len hortumun karaya ulaÅŸmadan yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra gÃ¶zden kayboldu. Hortumu gÃ¶ren bazÄ± vatandaÅŸlar, paniÄŸe kapÄ±lÄ±p, sahilden uzaklaÅŸtÄ±.

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