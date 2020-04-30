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30.04.2020 - 15:20 | | AA

Son dakika: Hava durumuna dikkat! Günlerce sürecek...

Gelen bir son dakika haberine göre, Türkiye, bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor.

Son dakika: Hava durumuna dikkat! Günlerce sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ülke bugün batı bölgelerden itibaren yağışlı sisteminin etkisine giriyor.

Bu sistem, bugün ve yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlara neden  olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin  gelmesi beklenirken, gelecek hafta ortasına kadar yağışların yurt genelinde  etkili olacağı öngörülüyor.

6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin  devreye gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkisini  hissettireceği tahmin ediliyor.

Etkili ve gök gürültülü sağanaklara rağmen hava sıcaklıklarında önemli  bir değişiklik olmaması ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri  civarında seyretmesi bekleniyor.

UYARILARA DİKKAT EDİLMELİ

Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanakların ısınmayla birlikte  genellikle öğle saatlerinden sonra meydana geleceği ve zaman zaman şiddetli  olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Meteorolojinin yayınlayacağı uyarılara dikkat  edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem  taşıyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusunda, üç büyük ildeki hava  durumuna ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, Ankara'da bugünden itibaren bir hafta her gün özellikle  öğleden sonraları gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının  yağışlara rağmen gelecek hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik  göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu  olacağı, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlayacağı, pazar  ve pazartesi günleri etkili olacağı öngörülüyor. Salı günü ara verecek yağışların  çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkisini  göstermesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden eseceği ve hava  sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise bugün gök gürültülü sağanak beklenirken, cuma ve  cumartesi yağış öngörülmüyor. Pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak  bekleniyor. Salı günü ara verecek yağışın, çarşamba günü tekrar başlayacağı  tahmin ediliyor.

 

 

 

İstanbul'da küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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