13.01.2021 - 17:07 |
Son dakika haber: Sürpriz toplantı! Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geldi
Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu'ndan son dakika toplantı kararı geldi. Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle saat 18.00'de bir araya geldi
Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı.
Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yapılması bekleniliyor.
Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.