MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haber: Sürpriz toplantı! Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geldi
ABONE OL
13.01.2021 - 17:07 |

Son dakika haber: Sürpriz toplantı! Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu'ndan son dakika toplantı kararı geldi. Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle saat 18.00'de bir araya geldi

Son dakika haber: Sürpriz toplantı! Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geldi

Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı.

Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yapılması bekleniliyor.

Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet