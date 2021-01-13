Son dakika haber: Sürpriz toplantı! Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geldi

Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak. Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı.

Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yapılması bekleniliyor.