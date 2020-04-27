MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... Ankara'da korkutan deprem
ABONE OL
27.04.2020 - 02:34 | | AA

Son dakika haberi... Ankara'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Ankara'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafta İçi Nasıl Yazılır? Haftaiçi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftaiçi Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hafta İçi Nasıl Yazılır? Haftaiçi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftaiçi Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

Sıradaki Haber