Son dakika: Ayasofya'da yeni dönem! Kimler görev alacak? Namaz nerede kılınacak?

Ayasofya Camii, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. Ayasofya'da kimler görevli olacak? Namaz kılınacak yer nasıl belirlenecek? CNN Türk'ten Sena Alkan kulis bilgilerini paylaştı...

"İki hafta sonra Ayasofya ibadeta açılacak ve ilk namaz kılınacak. Ama nasıl olacak? Akıllarda merak edilen sorular var. Özellikle söyleyelim, Diyanet İşleri ve Kültür Bakanlığı çalışma yürütüyor.

Akıllardaki ilk soru Ayasofya'ya atanacak din görevlilerinin kim olacağı sorusu. İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadro üzerinde duruluyor. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olan, öne çıkan kişiler imam ve müezzin olarak atanabilir yorumları yapılıyor.

Ayasofya daha önce 916 yıl boyunca Bizans döneminde kilise olarak kullanıldı. İçerisinde birçok ikonalar var. Buna ilişkin edindiğimiz bilgilere göre Din İşleri Yüksek Kurulu bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu ikonalar nasıl saklanır, buna ilişkin netlik kazandırılacak. Lazer ışığı ve perde alternatif olabilir deniyor...

Halılar ne olacak? Nasıl bir halı yerleştirilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın alacağı kararlar uhdesinde bir düzenleme yapılacak.

Gezilecek yerler neresi olacak? Bu noktada da çalışma yürütülüyor. Detaylar birkaç güne netlik kazanacak diyebiliriz."