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14.07.2020 - 20:24 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Koca 'Tekrar 1.000’in altındayız' dedi ve uyardı: 7 gün sonra...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu. Öte yandan Bakan Koca yaptığı açıklamada vaka sayısının 33 gün sonra tekrar binin altına indiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı da 196 bin 720 oldu.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."

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Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (14 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük coronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.
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