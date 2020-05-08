MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
ABONE OL
08.05.2020 - 04:15 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'bu gidiş eve değilse, iyi değil' diyerek "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!

 

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." uyarısında bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz
Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Esenler! Vatandaşlar uyarıldı, sokak kapatıldı...

Yer: Esenler! Vatandaşlar uyarıldı, sokak kapatıldı...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınıf geçme esasları belirlendi

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınıf geçme esasları belirlendi

Sıradaki Haber