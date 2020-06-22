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22.06.2020 - 18:08 |

Son dakika haberi: Bursa'da son durum: Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili son dakika açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Evi hasar görenlere 5 bin TL yardım yapacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli ise "5 ilçe ve 43 köy yağıştan etkilendi." dedi. Öte yandan bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Son dakika haberi: Bursa'da son durum: Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Havadan ve karadan kayıp kardeşimizi arıyoruz.

Hasara uğrayan tüm bölgeleri inceledik.

Ekipler Derya Bilen'i bulmaya çalışıyor.

Evi hasar görenlere 5 bin TL yardım yapacağız.

BAKAN PAKDEMİRLİ

Gün boyu çalışmalarımız devam etti.

5 ilçe ve 43 köy yağıştan etkilendi.

Dere yataklarından uzak durulması gerek.

 

 

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