Son dakika haberi: Corona virüste vaka artış hızı düşüşe geçti! Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Corona virüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur.

Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor.

Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz.

Kurallara istisnasız uyalım.

Bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır.

Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir.

Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir.

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti

Pozitif tanı konan hastaların temas ettikleri kişilere ulaştık. Bu süreç zordu.

Yaygın temas taraması sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu.

Güney Kore ve Singapur gibi birkaç ülke genel tarama yapıyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşmiştir.

Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir.

Tedbirlerin sonuç alacağının somut işaretidir.

261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir.

Filyasyon ekipleri temaslı kişileri tarıyor.

Filyasyon çalışması 81 ilde yapılmaktadır. Yüzde 99 yapılan Zonguldak'ta filyasyon çalışması birinci ildir, en düşük Şanlıurfa'dır. İstanbulda 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.

Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişimle varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır.

Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz corona virüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş mücadeledir.

Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç duyar.

Türkiye'de filyasyon ekibi 4 bin 600'dür.

14 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, pik yapmaya doğru gittiğini belirtti.

SORU CEVAP

Tablolarda demin gösterdim. Amerika, İngiltere, Fransa seyrini. Bir hafta vakanın en fazla görüldüğü zaman dilimini de göstererek. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının artık dördüncü haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Türkiye'de ise vaka artış hızı düşmekle birlikte vaka artmasına rağmen yoğun bakın ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz.

Yeni bir dalga oluşumu olmazsa seyrin nasıl olacağını biliyoruz. Bu dönemde, temas, izolasyon noktasında çok hassasiyet gösterin.

Aşıyla ilgili dünyada yoğun çalışma yapılıyor. Türkiye'de bu anlamda yoğun bir çalışma içinde. Çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular. Bu dönemde bundan sonraki çalışmalar hızla devam ediyor olacak.

Tedavide farklı bir yaklaşım içindeyiz. Dünyada hiçbir ülke vatandaşına pozitif olan vakaya bizde olduğu gibi başladığımız bir ilaç oldu, bizde görülmediği dönemden önce tedarikini sağlayan ve ücretsiz veren bir ikinci ülke yok. Dünya bu ilacın peşinde. Biz 1 milyon ilacı baştan stokladık.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bilim Kurulu'nun her zaman üzerinde durduğu hareketliliği minimalize etmek. Bu anlamda hareketliliği azaltan izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu'nun istediği ve talep ettiği bir durum. Sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir biçimde her gün sizlere aktarıyoruz. Önümüzdeki dönemde sonuçları görmüş olacağız.

İyileşen hastalarımızın sayısı giderek artıyor.

Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Araya yeniden dalga girmezse beklediğimiz dönemi görmemiz mümkün olabilir. Önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu, piki önümüzdeki bir iki hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.

Bu dönemde genel olarak bu oranın yüzde 59.5 geçmediğini görüyoruz.

Toplu halde yaşayan bölgelerde bu anlamda alınması gereken tedbirler devrede.

Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Özellikle sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem corona mücadelesini bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben perşembe günü de görüştüm, cuma günü de cumartesi ve pazar, pazartesi günü de görüştüm. O günle ilgili de Sayın Süleyman Bey gerekli açıklamaları şeffaf biçimde yaptı.

Perşembe günü 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler