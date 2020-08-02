02.08.2020 - 19:54 | | AA
Son dakika haberi: Erzurum'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre, Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (2 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu. Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu. Bakan Koca Kurban Bayramı ve tatilde yaşanan tedbir eksikliğine dikkat çekti.