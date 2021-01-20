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20.01.2021 - 14:25 |

Son dakika haberi... Kadıköy'de dehşet saçan bakıcının ifadesi ortaya çıktı: 'Alkollüydüm'

Gelen son dakika haberine göre; Kadıköy’de 89 yaşındaki Fatma Kantar’a sözlü ve fiziki saldırı görüntüleri bakıcısı 28 yaşındaki Rano Rakhmova tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Rakhmova ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle yanlış hareketler yaptığını söyledi.

Damla GÜLER / İSTANBUL

Özbekistan uyruklu Rano Rakhmova bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına hakaret ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin yayılmasının ardından dün gözaltına alınan Rakhmova ifadesinde Aralık ayında Fatma Kantar isimli kadına bakıcılık yapmaya başladığını söyleyerek, “Bakıcılık yaptığım sürece boyunca ona hiç kötü davranmadım” dedi. Yaşlı kadına bazen şaka maksatlı kötü konuştuğunu söyleyen Rakhmova, “Mesela kendisi bazen müzik açıp oynardı. Ben de kendisine, ‘O iyi oynuyorsun O…u’ derdim. O da bu lafıma gülerdi” dedi.

'PİŞMANIM'

Kantar’ın ablasının her gün aradığını söyleyen Rakhmova, “Fatma hanım ablasına bir sorun olmadığını söylerdi” dedi. Suçlamaya konu olan görüntülerin çekildiği gün alkol kullandığını ve alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler yaptığını anlatan Rakhmova, “Ben izne ayrıldıktan sonra benim yerime bakan arkadaşım beni arayarak, ‘artık seni istemiyorlar Eşyalarını gel al, bu evden ayrı’ dedi” ifadelerini kullandı. Fatma Kantar’ı darp etmediğini söyleyen Rano Rakhmavo kötü sözler söylediği için üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Rakhmavo ifadesinin ardından suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluşu, delilleri karartma, gizleme ve kaçma şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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