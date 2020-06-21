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21.06.2020 - 22:26 |

Son dakika haberi: Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 km olduğu belirtildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Son dakika haberi: Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.5 km olarak açıklanırken saati 22.17 olarak belirtildi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. 5 artçı sarsıntının meydana geldiği ilçede bazı vatandaşlar dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

Vatandaşlardan Kadir Cil ise depremi hissettiklerini belirterek, depremden sonra kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Bu arada Kağızman'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son dakika haberi: Karsta 4.1 büyüklüğünde deprem

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