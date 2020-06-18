Son dakika haberi... Libya'da neler oluyor? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...



Libya ile işbirliğimiz ve bu alanların genişletilmesini konuşuyordu. Bu ziyaretten bir gün önce bir toplantı gerçekleştirdik. Libya'nın meşru yönetimine desteğimizi göstermek için gittik. Sayın Serrac ve heyetleri ile görüştük.



Fransa, darbeci Hafter'i açıktan destekliyor. Başka ülkelere bilgi vermek zorunda değiliz.



Geçmişte ateşkes çalışmaları oldu fakat bir neticeye varmadı. Hafter'e nasıl güveneceğiz, bundan sonra atılacak adımlar nedir?



Moskova’ya gittik Hafter’in tavrı ortadaydı. Hafter’in göstermelik ateşkes çağrısın samimi bulmuyoruz. Libya ile başka ilişkilerimiz var. Deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşmamız oldu. Bu zenginlikleri birlikte nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk. Ekonomik iş birliğimiz var. İstikrara kavuşturulan bölgelere firmalarımız döndürülebilir mi, ekonominin tüm boyutlarını görüştük. Tüm konuları 1 güne sığdırdık. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.



Ateşkesi kalıcı hale getirecek planlarınız yoksa, o ateşkes kalıcı olmaz. Bizden kaynaklanan sebeplerden değil. Hafter ve onu destekleyenler yüzünden.



Bizim iktidarımız döneminde Afrika açılımı başladı. Birçok yerde ofisimiz var. Kızılayımız AFAD’ımız aynı şekilde. Birçok şehirde hastanelerimiz var. Bu süreçte Afrikalıların söylediği şey şu; Sömürgeci anlayışıyla gelmeyen tek ülke sizsiniz.



"Hafter'in artık meşruiyeti yok"



Bugün ekonomi ve ticaret diplomasisi var ve bizim dış politikamız bu. Anlaşmalar yapıyoruz.



Diğer ülkelerin firmaları ile iş birliği yapmaya hazırız. Biz sömürgeci değiliz. Bunu başka tarafa çekmenin manası yok.

Ekonomik reformlarla ilgili tecrübe paylaşımı yapmaya başladık. O ülkede kabileler var aşiretler var, hepsinin farklı yapıları var. Tüm bunların da desteği alınarak bir anlaşma sağlandı. Hafter'in artık meşruiyeti yok, masada olmaması lazım. 7 milyon nüfusun 5 milyondan fazlası UMH tarafında olsa bile niye kalan kardeşlerimiz dışlansın.

Daha önce kontrol ettiği alanı üç katına çıkardı. Bu şehirlerde o insanların beklentileri var. Her şeyden önce temel ihtiyaçlar… Libya halkına verilecek hizmetler konusunda da UMH’ye biz destek veriyoruz.

Geçmişte de Libya ile askeri anlaşmalarımız vardı. Deniz Yetki Alanları Anlaşması ile aynı gün imzaladık. Bu iş birliğinin kapsamı önümüzdeki günlerde genişleyebilir.

Libya'da bir iç savaş var. Önce bunu durdurmamız gerekiyor.



Çekildikleri her yere mayın yerleştirmişler. Bunları da temizlemek için yardımcı oluyoruz. Futbol toplarının içine bile mayın koymuşlar. Böyle bir insanın (Hafter) masada olması kabul edilebilir mi?



İtalyan Bakan aslında dün gelecekti. Libya ziyaretinden dolayı erteledik. Bakanı gece yarısı arayıp haber verdim. Cuma günü bir araya geleceğiz. İkili ilişkilerimizi de canlandırmamız lazım.



Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulu Başkanı olması

Önemli görevler yaptı. Ben öğrenciyken New York’ta başkonsolostu.

Volkan Bozkır, oradaki daimi temsilcilerle neler yapacak, öncelikleri nedir? Gerek dünya gerek BM için bunları çok güzel bir şekilde anlattı ve herkesin takdirini kazandı. Bana göre gelmiş geçmiş en başarılı genel kurul başkanlığı olacak. Buralarda kazanmak zor kazandıktan sonra intiba bırakarak çok daha önemli. Ermenistan ve Rum kesimi engellemeye çalıştılar. 178 oy ile Volkan ağabey seçildi bu büyük bir başarı.

Fransa Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra biraz rotasını şaşırdı. Biz meşru bir yönetime destek veriyoruz. Fransa ise Hafter'e destek veriyor. NATO'nun hilafına yapıyor. Asıl Fransa'nın orada olması endişe vericidir.



