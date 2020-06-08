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08.06.2020 - 08:59 |

Son dakika haberi...Mehmetçiğe kalleş pusu!

Şehit Ercan Zengin’in içinde olduğu ambulansın, “yolda kalmış çaresiz vatandaş” süsü veren 2 rejim unsurunca tarandığı ortaya çıktı. Hainler pusuyu, otostop çekerek kurdu.

Son dakika haberi...Mehmetçiğe kalleş pusu!

Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin (25)'in şehit olduğu zırhlı ambulansa yapılan hain saldırının detayları ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin, 5 Haziran günü rahatsızlandı. Bunun üzerine birlik komutanı hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

Astsubay Mustafa Karaman ve Piyade Uzman Onbaşı İdris Mağat, hasta Ercan Zengin'i de alarak Land Cruizer marka araçla hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra kendilerine yolda kalmış çaresiz vatandaş süsü veren 2 kişi, araca otostop çekerek yardım istedi.

YARDIM TUZAĞI İLE PUSU

Uzman Onbaşı İdris Mağat'ta durumu anlamak ve yardım etmek için aracı durdurup aşağıya indi. Bu sırada elbiselerinin altına sakladıkları silahları çıkaran 2 saldırgan, önce İdris Mağat'ı ağır yaraladı. Ardından da ambulansı taradı. Esad'ın muhaberat örgütünden oldukları öne sürülen 2 saldırgan kaçarken, ambulanstaki Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Astubay Mustafa Karaman ve onbaşı İdris Mağat yaralandı.

Son dakika haberi...Mehmetçiğe kalleş pusu

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

SABAH

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