23.06.2020 - 20:17 |
Son dakika haberi... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.