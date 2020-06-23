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23.06.2020 - 20:17 |

Son dakika haberi... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi... MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.
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