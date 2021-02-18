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18.02.2021 - 19:01 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte MSB'nin yaptığı açıklamanın detayları...

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Balıkesir'de 83 yıllık rekor kırıldıBalıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.
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