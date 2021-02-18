Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.