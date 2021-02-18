18.02.2021 - 19:01 | | milliyet.com.tr
Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte MSB'nin yaptığı açıklamanın detayları...
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.