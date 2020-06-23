23.06.2020 - 23:07 | | DHA
Son dakika haberi: Yassıada teklifi Meclis’te kabul edildi
Son dakika haberine göre, Yassıada teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.
Corona virüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldıKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.