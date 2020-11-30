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30.11.2020 - 17:03 | | DHA

Son dakika... Haberler peş peşe geldi! Kocaeli’de anaokulları uzaktan eğitime geçiyor

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki anaokullarında 1 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

Son dakika... Haberler peş peşe geldi! Kocaeli’de anaokulları uzaktan eğitime geçiyor

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, Kocaeli’de resmi anaokullarında uzaktan eğitim yapılması kararı alındığı belirtilerek, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir” denildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde resmi anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı anaokullarında 01.12.2020 /04.01. 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

 

 

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