Son dakika haberleri... Pegasus uçağı Sabiha Gökçen'de 3'e bölündü! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.



Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.



Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.











UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ



Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yolcu yaralandı . Yaralanan iki pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



VALİ YERLİKAYA'DAN SON AÇIKLAMA



Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu



BAŞHEKİM'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, 20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok" dedi.





PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.















O ANLARIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin













VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu. Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklama ile "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.