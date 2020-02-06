Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derdinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.



Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.