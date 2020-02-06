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06.02.2020 - 09:21 |

Sabiha Gökçen’de yok mu? Pegasus kazasının ardından dikkat çeken soru!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının ardından dikkat çeken bir soru gündeme geldi.

Sabiha Gökçen’de yok mu? Pegasus kazasının ardından dikkat çeken soru!
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
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Hürriyet yazarı, havacılık uzmanı Uğur Cebeci'nin bugünkü yazısında dikkat çektiği konu şöyle:

“İlk olarak rüzgâr kırılması yaşanmış olabilir. Yüksek arka rüzgârla da uçağın sürati artmış. Eğer bu esnada pilot da gaz kesmişse uçak kontrolden çıkıyor. Bu durumda pilotlara göre yapılması gereken en doğru yol pisti pas geçmektir. Rüzgâr kırılması ile ilgili dünyanın önemli havalimanlarında bilgi veren cihazlar var. Ancak Sabiha Gökçen’de bu cihaz yok. İstanbul Havalimanı’nda ise rüzgâr kırılması ile ilgili uyarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bunun dışında pistlerde, uzun süreli olmasa da aşırı yağmurlarda kısa süreli tabakalar oluşabilir. Böyle olunca da pist ile uçak bütünleşmesi tam olarak sağlanamayabilir. Bu durumu bir arabanın suya girdiğinde savrulması gibi tanımlayabiliriz. Böylece uçak savrulmasının güçlenme ihtimali var.

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UÇAK NEDEN 3’E AYRILDI?

Uçak pistten çıktıktan sonra da aşırı yağmurdan yumuşamış olan toprağa gidiyor. Burada uçağın iniş takımları toprağa saplanıyor. Ancak uçağın motorları güç üretmeye devam ediyor. Bu da uçağı ileri itiyor. Yaşanan bu durum sebebiyle uçağın imalat şemasındaki gibi uçak 3’e ayrılıyor. Kokpit kısmı ters dönüyor, orta gövde ve kuyruk kısmı da ayrılıyor. Bu kazada ise 3’e ayrılan uçaklarda görülmeyen bir dağılma yaşanıyor. Uçağın kara kutularının çözümü ve kulenin konuşmaları tam olarak ortaya çıkmadan bu kazanın tam olarak gerçek nedenine ulaşmak zordur.”

 

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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