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22.01.2021 - 17:25 | | AA/DHA

Son dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, saat 17:10 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.

Son dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi  05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar,  trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa  Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet  ettiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz  Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile  Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

Ayrıca TEM Ankara yönünde Firüzköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne  ve TEM Edirne istikametinde Akşemsettin'den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun  trafik olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise yine TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk  yaşanıyor.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan  vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17:35  itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

 

 

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