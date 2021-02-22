Son dakika... Hatice Bertan cinayetinde Bekir Bertan'ın cezası belli oldu

Son savunmanın ardından mahkeme Bekir Bertan'ı (38) 21 Kasım 2012'de, Hatice Bertan'ı (30) öldürmekten 15 yıl ağır hapse mahkum etti. Bertan'ın avukatı karara Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz etti.

BABASI İHBAR ETMİŞTİ

Olay vicdani rahatsızlık nedeniyle 8 yıl sonra oğlu Bekir Bertan'ın yaptıklarını Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek anlatan babası V.B.'nin kolluk görevlilerine verdiği ifade de ortaya çıkmıştı. Oğlunun 2001 yılında M.T. ile evlendiğini, 2009 yılında boşandığını, 2012 yılında ise pavyonda tanıştığı Hatice Bertan ile evlendiğini belirten V.B.'nin, "2012 yılının son aylarına doğru oğlum iş ortağı ile yanıma gelerek, 'Baba ben bir b.. yedim. Hatice'yi öldürdüm. Ceset Finike'de bulunan evimde kaldı. Hatice ile kavga ettik. Ona vurdum. Hastaneye götürmemi istedi. Ancak götürmedim, yatıp, uyudum. Sabah uyandığımda ölmüştü. Cesedi Antalya'da gömmek istiyorum' diye ihbarda bulundu.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDI

Hatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 7 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Polis, 10 Mart 2020 günü Bekir Bertan'ı Finike'de, M.T. ve S.D.'yi ise Denizli'de gözaltına aldı. Bekir Bertan ile Antalya'ya getirilen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Ardından 8 yıl önce Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüğü yeri polise gösterdi. Ancak bir hafta süren aramalarda ceset bulunamadı. Tekrardan ifadesi alınan Bekir Bertan, mezarın yerini bilmediğini söyledi. Gösterdiği noktaya gelip her yıl sadece dua ettiğini kaydetti.

AİLESİ ŞOK YAŞADI

Polis korkunç cinayetin ardından Hatice Bertan'ın Gaziantep ilinde yaşayan ailesine ulaştı. Kızları Hatice Bertan'ı sordu. Aile kızlarından 8 yıldır haber alamadıklarını yurtdışında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Cinayet masası ekipleri Hatice'ni cinayete kurban gittiğini söylemesi üzerine aile büyük şok yaşamış sinir krizi geçirmişti.