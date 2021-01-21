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21.01.2021 - 11:41 | | DHA

Son dakika! HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı

Diyarbakır'da bulunan HDP İl Binası önünde, PKK'nın kaçırdığı çocukları için oturma eylemi yapan ailelere HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe sebep oldu. Evlatları için nöbet tutan bazı aileler hareketten sonra fenalaştı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü. Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi.

Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

Son dakika HDPli milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi. 

Son dakika HDPli milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı

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