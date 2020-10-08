Son dakika! Hortum İstanbul'un yanı başını vurdu geçti

İstanbul’da beklenen sağanak hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda kısa süreli bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul’da sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı. İstanbul’da beklenen sağanak yağış hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran kısa süreli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti.

HORTUM VURDU GEÇTİ

Meteoroloji'nin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde, sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Ata, incelemelerin ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Şirinevler Meydanı’nda yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadıkları görüldü. Meydanda yürüyen bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çenesinin altına çektiği gözlendi.

BODRUM KATLAR BOŞALTILDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da beklenen sağanak öncesi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sel riski bulunan Pınar Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Mahalledeki sokakları gezen zabıta ekipleri, olası sel felaketinde baskın riski bulunan bodrum katındaki iş yerlerini boşalttı.

Haziran ayında bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, bodrum katındaki evler boşaltılmıştı.

Zabıta ekipleri ayrıca araçlarla sokak sokak gezerek, vatandaşları beklenen sağanağa karşı uyardı.

DOLU UYARISI SONRASI OTOPARKLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZE ÇIKTI

Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Meteoroloji’den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

OTOPARK GİRİŞLERİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Araçlarını otoparka sokamayan Ali Atlı, "Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.