33 il için son dakika uyarısı! Toz fırtınası, hortum, dolu yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.

TOZ FIRTINASI GELİYOR

Bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Kütahya çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA'YA TURUNCU UYARI

Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın ise gece 3 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Marmara için de ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.