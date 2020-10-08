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08.10.2020 - 13:56 |

33 il için son dakika uyarısı! Toz fırtınası, hortum, dolu yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan son dakika bilgilendirmeye göre; yarın İç Anadolu'nun orta kesimi, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki 26 il için sarı, 7 il için ise turuncu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.

TOZ FIRTINASI GELİYOR

Bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Kütahya çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

33 il için son dakika uyarısı Toz fırtınası, hortum, dolu yağışı...

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA'YA TURUNCU UYARI

Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın ise gece 3 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Marmara için de ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala! Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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