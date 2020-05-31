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31.05.2020 - 11:05 | | DHA

Son dakika I Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, açık öğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Son dakika I Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." 

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