MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I Ankara Valiliği'nden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı
ABONE OL
01.06.2020 - 11:48 | | İHA

Son dakika I Ankara Valiliği'nden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı

Son dakika haberine göre... Ankara Valiliği, Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla bir kişinin öldürüldüğü iddialarını yalandı.

Son dakika I Ankara Valiliği'nden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır."

 

 

Siparişler karekod okutularak verilecekCorona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar bugün normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaralı bulduğu karga yanından ayrılmıyor!

Yaralı bulduğu karga yanından ayrılmıyor!

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber