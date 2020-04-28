28.04.2020 - 11:22 |
Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!
Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Beylikdüzü'nde patlama İSKİ çalışması sırasında meydana geldi.
Son dakika haberi I Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebilirizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını sürecinde aşının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "13 hastalığa karşı çocukları, devlet tarafından bir aşı şemasıyla aşılıyoruz. Bu aşıları kullanmayı bırakırsak, bunların içerisinden en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir. Her yıl 14 binin üzerinde çocuğu sadece aşı yapmadığımız için kaybedebiliriz" dedi.