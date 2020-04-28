MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!
ABONE OL
28.04.2020 - 11:22 |

Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Beylikdüzü'nde patlama İSKİ çalışması sırasında meydana geldi.

Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!
Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Haberin Tüm Fotoğrafları

Son dakika haberi I Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebilirizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını sürecinde aşının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "13 hastalığa karşı çocukları, devlet tarafından bir aşı şemasıyla aşılıyoruz. Bu aşıları kullanmayı bırakırsak, bunların içerisinden en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir. Her yıl 14 binin üzerinde çocuğu sadece aşı yapmadığımız için kaybedebiliriz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama

Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Sıradaki Haber