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28.05.2020 - 13:32 |

Son dakika I Diyanet İşleri Başkanı'ndan cuma namazı açıklaması

Son dakika haberine göre; Corona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" dedi. Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Son dakika I Diyanet İşleri Başkanı'ndan cuma namazı açıklaması
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler
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