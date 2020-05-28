28.05.2020 - 13:32 |
Son dakika I Diyanet İşleri Başkanı'ndan cuma namazı açıklaması
Son dakika haberine göre; Corona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" dedi. Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.