Son dakika I Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden saldırının faili yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde dün Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu hain silahlı saldırıda tetiği çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve polis memuru Atakan Arslan'ı şehit ettiği değerlendirilen M.E.C, Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Ayrıca olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A'nın dün akşam yakalandığı da hatırlatıldı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Diyarbakır İlimiz Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru meslektaşımız Atakan ARSLAN'ın şehit olduğu hain silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A. isimli şahıslar 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında gözaltına alınmışlardır. Hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve Polis Memuru meslektaşımız Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahıs ise 31.05.2020 Pazar günü Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır.



Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır.