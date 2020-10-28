28.10.2020 - 17:17 | | AA
Son dakika I İlk kez İstanbul'da! Kritik toplantı başladı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı. Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak
Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda toplandı.
Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.