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30.10.2020 - 17:06 |

Son dakika I Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi, İzmir'de meydana gelen depremin 6.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Son dakika bilgileri paylaşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, depremin normal bir deprem olduğunu ve şuana kadar 21 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

30-40 kilometrelik fayın kırıldığını belirten Haluk Özener, bölgede meydana gelen tsunami ile ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Özener, 'Bizim, vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerde iseniz en hızlı süratle kıyıdan uzaklaşmak. Böyle bir depremden sonra kıyılardan uzak durun' dedi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklamasında şunları söyledi;

"Bugün saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar Doğanbey açıklarında deprem meydana geldi. Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. Kırılan 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Egede, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor"

Son dakika I Kandilli Rasathanesinden İzmir depremi açıklaması

Tsunami uyarısında bulunan Prof. Dr. Özener, "Bugün de tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı zamanda bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi. Buradaki arkadaşlarımız deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve AFAD'a tsunami uyarı mesajını gönderdi. Ölçülen dalga boyu ise yaklaşık 50-60 santim civarında. Vatandaşlara uyarıda bulunuyoruz, kıyı bölgedeyseniz, denizde bir deprem meydana geldiyse mümkün olduğunca en hızlı sürede kıyadan uzaklaşmakta ve yüksek yerlere çıkmakta fayda var" diye konuştu.

Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Özener vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Artçıların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara hazırlıklı olmalıyız. Çürük binalara girmemeli, yetkililerin açıklamaların takip etmeliyiz. Panik olarak algılanmasın ama 2017 Bodrum Kos depreminden sonra 10 bin civarında artçı sarsıntı oldu. İzmir'de meydana gelen depremde de şu ana kadar 35 artçı deprem meydana geldi. En büyüğünün şiddeti de 4.9 olarak ölçüldü. 17. 51'e kadar da tsunami uyarısı geçerli" ifadelerini kullandı.

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