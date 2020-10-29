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29.10.2020 - 17:18 | | milliyet.com.tr

Son dakika I MSB duyurdu! İki bölgede terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinden son dakika gelişmelerini duyurdu. İki bölgede sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika I MSB duyurdu! İki bölgede terör örgütüne darbe

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika I MSB duyurdu İki bölgede terör örgütüne darbe

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