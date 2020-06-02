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02.06.2020 - 13:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İzin süreleri uzatıldı

Son dakika haberi... Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak" dedi.

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İzin süreleri uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı.

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca duyurdu İzin süreleri uzatıldı

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