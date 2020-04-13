Son dakika I Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık milliyet.com.tr canlı yayınında

Son dakika haberi I Kınık'ın açıklamaları şöyle;

(Plazma tedavisi)

Öncelikle yaşadığımız küresel biyolojik bir afet. Bütün insanlığı, ülkeleri kilitlemiş durumda. Bu biyolojik merkez de Avrupa... Bizim de içinde bulunduğumuz bir kıta. Avrupa çabalıyor. Bu konuyla ilgili olumlu sinyaller de var. Toplumun bütün unsurlarının birlikte hareket etmesi önemli. Birlikte alınacak bir tedbir bütün sürecin belini kırabilir. Bir hastanın sorumsuzca davranışı bütün bu süreci tersine çevirebilir.

İnsanız aciziz. Sınıf tanımıyor. Hepimizde aynı özellik gösteriyor. Alacağımız tedbir ortak. Küresel krize küresel cevaplar verebiliriz.

Sağlık Bakanlığımızın hızlı bir şekilde tanı artırma çabalarına destek verdi. Her yıl 3 milyon ünite kanı alıyoruz. Plazma bileşenlerine ayırıyoruz ve ülke genelinde 9 milyon kan bileşenlerini de hastanelerimize hastalarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek kapasite cihazları Kızılay'da bulunuyor. Gün de 6 bin PCR testi tarama...

Yoksul insanlara bu süre zarfında çare olmaya gayret ediyoruz.

Kan bankacılığında immün plazma tedavisi...

Bizim 1800'lü yıların sonunda itibaren uygulanan özellikle sağlık hastalarında tıbbın bildiği aslında geleneksel bilinmemiş bir metod değil. Cazibesini yitirmişti. Corona virüsün bilinen bir ilacı aşısı olmadığı için sahaya sürüyoruz. Bu da konvolösant plazma immün plazma tedavisi dediğimizin mantığı şu... Aslında corona virüs içerisinde bir DNA'sı olan dışında bir protein çerçevesi olan bir organeller diyeceğimiz anarşik bir şekilde çoğalan vücudun ilgi duyduğu yere yönelen bir organizma. Vücut bu benim parçam bu yoksa bakteri mi virüs mü diyerek tanımaya karar veriyor.

Hastalığı yenen kişiler aslında bu mekanizmayla yeniyor. Çok yüksek oranda vücudu kendi bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorla bunu yeniyor.

Bu virüsü almış olan yüzde 97, 98 oranında iyileşerek bu hastalıktan kurtulan iyileşen insanlarda da aynı şekilde aşı gelişiyor. Savaştan yeni çıkmış antikor askerlerinden bol miktarda bulunuyor. Halen o antikorları tanıyorlar. Biz iyileşmiş olan bu insanlarımızın 14. gününde plazmalarının bir kısmını alarak 400 mililitre alarak haftada 1 bunu 3 kez tekrarlayarak, iyileştik 14 gün geçti en üst seviyede antikorumuz var. 3 kere verdiklerinde vatandaşlarımız 1200 mililitre onlardan plazma almış oluyoruz.

Ağırlaşan insanlar için tedavi metodu olacak.

(Plazma bağışı)

18 ila 60 yaş arasında olacaksınız. Eğer kadınsanız gebe kalmamış olacaksınız. Kan bağışı yapmaya uygun olacaksınız.

(Kan bağışı yapmak kadar kolay mı?)

Kan bağışından daha kolay. Süresi biraz uzun. Biz kanın sıvı kısmını alıyoruz. Sadece plazma kısmını alıyoruz. Zaman biraz uzun çünkü bu teknikle 45 dakika sürer ama aynı metod. İğneli bir damardan giriyoruz. Her hangi bir acı hissetmek olmuyor. Vatandaşlarımız hiç endişenlenmesin korkmasın. Tak girme hiç hissetmezsiniz bile. Steril ortamlarda...

(Başvuru nasıl yapılıyor?)

Sağlık Bakanlığımızın bilgi sistemleri ile Kızılay'ın bilgi sistemleri arasında veri akışı oluyor. İyileşmiş, üzerinden 14 gün geçmiş olan parenk gırtlak bölgesinde mikroorganizmanın bulunmadığı antikorların oluştuğu insanları bize bilgilendiriyorlar.

Hangi ilimizdeyse bu ilimizdeki kan merkezlerimiz randevu veriyor bağışçılarımız oraya gidip kan verebiliyor.

Pandemi hastanelerindeki hekim arkadaşlarımız hangi vakaya plazma tedavisi uygulanacağını karar veriyorlar ve Kızılay'dan istekte bulunuyorlar.

(Sosyal medyada bağışçı arama)

Hastası olan biricik sevdikleri yoğun bakımda olan kişilerin çabalarını anlıyorum. Zaten plazma bağışlama özelliklerine sahip olan Türkiye'deki bütün bağışçılara Sağlık Bakanlığımız ile biz ulaşıyoruz. Ulaşamama durumda olursa da farklı alternatif alanlarında da ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu hasta listeleri belli bir sistematik ve sırayla ve adaletle işliyor.

Diyelim ki hepsi acil burada mesela genç olan tercih edilir. Aynı yaşta ise bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı tercih edilir.

Devletimize ve sistemimize güvenmek zorundayız. Her hangi birinin hakkına girmek insanda vicdan azabı oluşturur. Bir hasta 6 hastaya şifa kaynağı olabilecek demiştik. Bizim plazma arzımız uygun olan vatandaştan aldığımız hastanelere gönderdiğimiz bu haftasonu itibarıyla bütün ihtiyacı karşılayabilecek duruma gelecek.

(Bağışçılara övünç madalyası verilecek)

Bunu da buradan ilk kez söylüyorum. Yeni aldığımız bir karar. Plazma bağışlayan vatandaşlarımızın hepsine Kızılay övünç madalyası verecek.

(Kan bağışı süreci ve kan stokları)

Kan ihtiyacımız eskisi kadar olmasa da ameliyatlar rutin ve tedavilere ara verildi. Sadece acil olan ameliyatlar yapılıyor. İhtiyaç olan kan talep ediliyor. Sürekli ve düzenli kan alınması gereken hastalarımız var. Bu hastalarımız için kan ihtiyacı devam ediyor. Bunun da durmaması gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağında onun için bağışçılar istisna tutuldu. Bu noktalarımızın Kızılay'ın kan ve kök hücre biobanka kanver.org web sitemiz var. 9 binelrde aldığımız günlük kan 2 binlerin altına düştü. Dün biraz arttı. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Allah göstermesin Doğal afetle de mücadele edebiliriz. Stoklarımızla mutlaka stoklu gitmemiz gerekiyor. Aracılarımıza da onu hatırlatmamız da yardımcı olalım.

(Kan yoluyla corona virüs bulaşabilir mi?)

Bütün dünyada kanıtlanmış ki... Covid-19 kan yoluyla bulaşmıyor. Bu sadece damlacık yoluyla solunum sisteminize girebilecek bir kanalla akciğerlerinize yerleşince üreyebiliyor. Kan yoluyla bulaşması bir söz konusu değil. Dünya genelinde özellikle bu corona virüsün yüz binleri aşan vakaların ABD Çin gibi yaygın durumda kan alınıyor. Covid kan yoluyla bulaşmıyor.

(İmmün plazma tedavisi)

Bu bir destek tedavisi... Bu keskinlikte bir tedavi değil. Bu tamamlayıcı ve destek tedavisi Bizim vücuda yüklediğimiz ilave aslında savaşçı birlikler. bunu verdiğimiz her hasta iyileşir, her hasta yoğun bakımdan çıkar diye bir şey söyleyemeyiz. Bilimsel değil. Mucizevi şöyle... Hepimiz aynı özelliklerle yaratılmış insanlar olarak.

(Son olarak... )

152 yaşındaki genç bir kurum olarak biz bu mecrada yer almaktan kutluyuz. Kızılay milletimizin desteği, bağışlarıyla ayakta tutan iyilik hareketi. Devlet kurulşuşu değil, devletten bütçe almıyor. Kızılay'a gelin Kızılay'ın bir parçası olun. Bugün 81 ilde 960'a yakın ilçede bu süreçten etkilenmiş 1 milyon yoksul insanımıza kapılarını çalıp hatırlarını soruyorlar. Onlar olmasa biz hiçbirşey yapamayız. kizilay.org.tr web sitemiz. Buradan destek olabilirler.