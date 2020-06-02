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02.06.2020 - 11:22 |

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Son dakika haberi... İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

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