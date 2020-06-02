Son dakika I Türk-Rus 14. ortak devriyesi gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.