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15.09.2020 - 11:20 |

Son dakika...Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilanı yayımlandı. Yeni NAVTEX ilanında, Sakız Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğinin açıklanması dikkat çekti.

Son dakika...Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
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Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını bu kez NAVTEX ile duyurdu.

Yeni NAVTEX ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığı ilan edildi.

İZMİR NAVTEX İSTASYONUNDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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