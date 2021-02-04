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04.02.2021 - 10:54 | | DHA

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Çataklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz.

Gözaltındaki 28 kişinin işlemleri sürüyor.

159 kişide 79'unun terör irtibatı tespit edildi.

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