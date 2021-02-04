04.02.2021 - 10:54 | | DHA
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dakika açıklamalarda bulundu.
Çataklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz.
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