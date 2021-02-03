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03.02.2021 - 11:40 | | DHA

Son Dakika... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan yeni açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bulu, 'istifa etmeyi düşünmüyorum' dedi.

Son Dakika... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan yeni açıklama

Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kameradaAFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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